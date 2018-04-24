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В Пензенской области два сельчанина пытались уговорить инспектора забрать взятку
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В Пензенской области два сельчанина пытались уговорить инспектора забрать взятку 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Городищенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области в отношении двоих мужчин 1957 и 1968 годов рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору).
По данным следствия, 21 апреля 50-летний обвиняемый был остановлен инспекторами, которых насторожило вождение автомобилиста. Выяснилось, что он был пьян.
«Не желая быть наказанным, водитель позвонил своему родственнику и попросил привезти 20 тысяч рублей, чтобы дать взятку инспектору. Когда его знакомый привез деньги, они вдвоем начали уговаривать автополицейского взять деньги, чтобы избежать ответственности. Один из мужчин положил 20 тысяч рублей под клавиатуру на столе инспектора ГИБДД. После этого незаконные действия родственников были пресечены, а деньги — изъяты», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
На данный момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.
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