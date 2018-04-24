Под Владимиром четверо подростков избили до смерти бездомную женщину

Согласно информации Владимирского областного суда, под стражу заключены четверо молодых людей — 2000, 2001 и 2003 годов рождения. Следствие полагает, что 6 апреля 2018 года парни, находясь в состоянии алкогольного опьянения в городе Кольчугино , «умышленно причинили тяжкий вред здоровью 42-летней женщины (без определенного места жительства), повлекший по неосторожности ее смерть» и скрылись с места преступления.

"Они уже обвиняемые", — уточнила РИА Новости Минина, добавив, что расследование уголовного дела близится к завершению. Преступление было раскрыто в дежурные сутки совместными усилиями сотрудников следственного комитета и уголовного розыска УМВД , отметила собеседница агентства.

"Выполнение объема следственных действий практически завершено. Проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе сейчас ожидаются результаты психиатрических экспертиз, которые по закону положено проводить всем несовершеннолетним", — добавила Минина.

По ее словам, пока следствие не раскрывает полную картину случившегося и сделает это при передаче уголовного дела в суд. Однако она уточнила, что сейчас уже можно сказать, что в семьях обвиняемых есть упущения по их воспитанию.

У кого-то из ребят нет отца, кто-то воспитывается отчимом, отметила представитель СУСК. «Это то, о чем мы всегда говорим. Повышенного внимания требуют неполные семьи и семьи, куда входят новые персонажи, это все равно психологически стрессовая ситуация, которая может вызывать, в частности, протестное поведение ребенка», — подчеркнула Минина.