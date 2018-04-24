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В деле о взяточничестве в Раменской электросетевой компании появился третий фигурант
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В деле о взяточничестве в Раменской электросетевой компании появился третий фигурант 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Раменском районе Подмосковья двум сотрудникам электросетевой компании ранее было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 200 тысяч рублей, теперь в получении взятки подозревается и их начальник, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.
«Следственным отделом ГСУ СК России по Московской области в ходе расследования уголовного дела в отношении заместителя начальника Раменского РЭС ПАО МОЭСК и ведущего специалиста этого же учреждения, обвиняемых в получении взятки, появились основания для возбуждения уголовного дела в отношении начальника Раменского РЭС ПАО МОЭСК также подозреваемого в получении взятки», — говорится в сообщении.
По данным следствия, с марта по апрель 2018 года у сотрудников электросетевой компании при обсуждении вопроса по обращению гражданина о повышении мощности электроснабжения к земельному участку, расположенному в городе Бронницы, возник умысел на получение взятки за совершение данных действий. При этом указанный земельный участок выделен по госпрограмме многодетной семье, имеющей ребенка-инвалида.
В результате один из обвиняемых предложил гражданину, действующему по доверенности в интересах владельца участка, передать им двумя частями деньги в размере 200 тысяч рублей в качестве вознаграждения.
«19 апреля 2018 года при получении второй части взятки в размере 100 тысяч рублей из требуемых 200 тысяч двое работников электросетевой компании были задержаны. Их начальник был задержан после возвращения из отпуска», — говорится в сообщении.
К настоящему времени двум сотрудникам электросетевой компании уже предъявлено обвинение, они допрошены, в отношении них суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьего фигуранта. Расследование уголовного дела продолжается.
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