В деле о взяточничестве в Раменской электросетевой компании появился третий фигурант

«Следственным отделом ГСУ СК России по Московской области в ходе расследования уголовного дела в отношении заместителя начальника Раменского РЭС ПАО МОЭСК и ведущего специалиста этого же учреждения, обвиняемых в получении взятки, появились основания для возбуждения уголовного дела в отношении начальника Раменского РЭС ПАО МОЭСК также подозреваемого в получении взятки», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с марта по апрель 2018 года у сотрудников электросетевой компании при обсуждении вопроса по обращению гражданина о повышении мощности электроснабжения к земельному участку, расположенному в городе Бронницы, возник умысел на получение взятки за совершение данных действий. При этом указанный земельный участок выделен по госпрограмме многодетной семье, имеющей ребенка-инвалида.

В результате один из обвиняемых предложил гражданину, действующему по доверенности в интересах владельца участка, передать им двумя частями деньги в размере 200 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

«19 апреля 2018 года при получении второй части взятки в размере 100 тысяч рублей из требуемых 200 тысяч двое работников электросетевой компании были задержаны. Их начальник был задержан после возвращения из отпуска», — говорится в сообщении.

К настоящему времени двум сотрудникам электросетевой компании уже предъявлено обвинение, они допрошены, в отношении них суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьего фигуранта. Расследование уголовного дела продолжается.