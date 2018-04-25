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«МОЭСК» проводит проверку филиала, где работников обвинили во взятке в 200 тыс. руб
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«МОЭСК» проводит проверку филиала, где работников обвинили во взятке в 200 тыс. руб 

РИАМО 19 минут назад
Фото: РИАМО
Компания «МОЭСК» проводит комплексную проверку деятельности филиала «Южные электрические сети, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Ранее в Раменском районе Подмосковья двум сотрудникам электросетевой компании было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 200 тысяч рублей, после чего в получении взятки стал подозревается их начальник. Двум сотрудникам уже предъявлено обвинение, они допрошены. В отношении них суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьего фигуранта.
»В настоящее время служба безопасности ПАО «МОЭСК» проводит комплексную проверку деятельности, связанной с предоставлением услуг по технологическому присоединению в филиале «Южные электрические сети», — говорится в сообщении.
В случае обнаружения фактов нарушения российского законодательства или должностных преступлений, к виновным будут применены самые жесткие меры. Компания окажет полное содействие следственным органам Раменского района.
«Со своей стороны мы гарантируем детальный разбор каждого инцидента и выявление виновных. Вся работа будет проводиться в тесном взаимодействии с правоохранительными органами», — прокомментировал первый заместитель генерального директора по корпоративной защите и противодействию коррупции ПАО «МОЭСК» Александр Филин.
Если вы столкнулись с нарушением должностных полномочий со стороны сотрудников компании, в незамедлительном порядке сообщите о данных фактах по телефону горячей антикоррупционной линии «МОЭСК»: 8 (499) 951-06-49.
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