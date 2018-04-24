Кассир одной из московских фирм украла из сейфа организации 7 млн рублей

Сотрудники полиции задержали в Москве 65-летнюю женщину, подозреваемую в краже 7 миллионов рублей из сейфа организации, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

В отдел полиции по Таганскому районуобратился руководитель фирмы и сообщил о пропаже денежных средств из сейфа учреждения. Сумма материального ущерба составила более 7 миллионов рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 65-летняя москвичка. Выяснилось, что задержанная работала одним из кассиров данной фирмы. Во время своей рабочей смены она, воспользовавшись свободным доступом, похитила денежные средства и в дальнейшем потратила их по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.

По данному факту следствие территориального отдела полиции возбудило уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.