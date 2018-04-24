Двое китайцев пытались незаконно пересечь российско-финскую границу под Выборгом 

Выборгский городской суд продлил срок прибывание под стражей двоим китайцам, которые пытались незаконно пересечь границу. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе выборгской прокуратуры
Суд установил, что 23 января два китайца, отец с сыном, пытались пересечь российско-финскую границу рядом с поселком Матросово Выборгского района. Иностранцы, с помощью приложение «Google-карты», пять дней шли по лесу в сторону российской границы. 28 января они порвали свои паспорта пояснив, что таким образом собирались избежать депортации из Финляндии. Преступников задержали сотрудники ФСБ. Суд оставил их под стражей до 1 июля. Им грозит до 4,5 лет тюрьмы.