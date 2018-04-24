Двое китайцев пытались незаконно пересечь российско-финскую границу под Выборгом

Выборгский городской суд продлил срок прибывание под стражей двоим китайцам, которые пытались незаконно пересечь границу. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе выборгской прокуратуры