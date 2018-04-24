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Женщина скончалась во время пластической операции в одной из клиник Москвы
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Женщина скончалась во время пластической операции в одной из клиник Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИА Новости
По факту смерти женщины в частной клинике на севере Москвы возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
15 апреля во время проведения пластической операции в одной из частных клиник 32-летняя женщина скончалась на операционном столе.
«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — сказала Иванова.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
«В рамках уголовного дела будет допрошены руководство и все сотрудники клиники. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавила собеседник агентства.
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