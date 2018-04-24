Женщина скончалась во время пластической операции в одной из клиник Москвы

15 апреля во время проведения пластической операции в одной из частных клиник 32-летняя женщина скончалась на операционном столе.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — сказала Иванова.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

«В рамках уголовного дела будет допрошены руководство и все сотрудники клиники. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавила собеседник агентства.