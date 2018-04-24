В Курганской области задержали подозреваемую в поджоге

Полицейские задержали подозреваемую в поджоге жилого дома в селе Белозерском. Ущерб составил полтора миллиона рублей. Хозяйка дома рассказала, что накануне поссорилась с 55-летней родственницей.

— Подозреваемая не раз угрожала семье поджогом, и, в конце концов, пустые угрозы обернулись бедой — ночью женщина в состоянии алкогольного опьянения подожгла деревянную обшивку веранды частного дома. Огнем была повреждена большая часть дома, — сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области

Злоумышленница уже созналась в преступлении. Сейчас расследуется дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» — женщине грозит до пяти лет лишения свободы.