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В Курганской области задержали подозреваемую в поджоге
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В Курганской области задержали подозреваемую в поджоге 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Полицейские задержали подозреваемую в поджоге жилого дома в селе Белозерском. Ущерб составил полтора миллиона рублей. Хозяйка дома рассказала, что накануне поссорилась с 55-летней родственницей.
— Подозреваемая не раз угрожала семье поджогом, и, в конце концов, пустые угрозы обернулись бедой — ночью женщина в состоянии алкогольного опьянения подожгла деревянную обшивку веранды частного дома. Огнем была повреждена большая часть дома, — сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
Злоумышленница уже созналась в преступлении. Сейчас расследуется дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» — женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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