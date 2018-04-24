В Псковской области группа лиц осуждена за совершение грабежа в особо крупном размере.

Как установлено в ходе следствия, в январе 2017 года в Великих Луках 34-летняя горожанка, работавшая в местной торговой компании, узнала, что одна из ее коллег в связи с выездом в служебную командировку возьмет с собой крупную денежную сумму, принадлежавшую их организации. Об этом она с целью совершения грабежа сообщила своим знакомым, указала домашний адрес своей 60-летней коллеги, а также описала ее внешность.

В результате, 49-летний безработный, ранее судимый житель Великолукского района поджидал жертву в подъезде ее дома на улице Дьяконова в Великих Луках. И когда женщина зашла в подъезд, злоумышленник выхватил из ее рук сумку, после чего скрылся с места происшествия на припаркованном в соседнем дворе автомобиле «Додж». За рулем иномарки был его 25-летний приятель из поселка Кунья.

В сумке потерпевшей находились принадлежащие ей золотые изделия и 26 тысяч рублей, а также денежные средства фирмы в сумме более миллиона рублей. После совершения этого противоправного деяния все трое его участников разделили похищенное между собой и распорядились им по собственному усмотрению.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» части 3 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, подозреваемые были установлены и задержаны. После завершения расследования данное уголовное дело рассмотрел Великолукский городской суд.