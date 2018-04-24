Пенсионерка украла деревья из питомника в Красноярском крае

Полиция Красноярского края задержала 64‐летнюю жительницу Минусинска . По версии следствия, пожилая женщина украла почти 500 саженцев фруктов и ягод. Все деревья она высадила на своем участке. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Заявление о пропаже плодоносных деревьев написал руководитель минусинского питомника. По его словам, общая стоимость ущерба составила более 140 тысяч рублей.

Были похищены 169 саженцев жимолости, 145 саженцев смородины, 118 саженцев яблони, 14 саженцев сливы, семь саженцев груши, шесть саженцев абрикоса, три саженца крыжовника и один тамарикс

Выяснилось, что с августа по октябрь прошлого года деревья воровала местная пенсионерка. Мотивы преступления сейчас выясняют следователи. Женщине грозит до двух лет лишения свободы по статье УК РФ «Кража».