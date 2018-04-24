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Полицейский случайно убил сына одним ударом
News.ru
1 час назад
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37-летнего сотрудника полиции из
Австралии
обвиняют в убийстве 10-недельного сына. Мужчина ударил младенца так, что его печень превратилась в «кашу», а другие органы оказались разорваны, сообщает News.com.au.
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