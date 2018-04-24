Ещё
Полицейский случайно убил сына одним ударом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейский случайно убил сына одним ударом 

News.ru 1 час назад
37-летнего сотрудника полиции из Австралии обвиняют в убийстве 10-недельного сына. Мужчина ударил младенца так, что его печень превратилась в «кашу», а другие органы оказались разорваны, сообщает News.com.au.
News.ru: последние новости
Сын Черномырдина стал банкротом Прокурор просит 102,7 года для «приморских партизан» «Почта России» выявила массовую кражу вещей из посылок в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции175
Украина объявила России речную блокаду79
Шойгу выдвинул обвинение США302
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы16
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины349
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение