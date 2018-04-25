Группу приятелей будут судить за организацию нелегального игорного бизнеса в Находке

городе Находка группа ушлых местных жителей полгода получала доход от незаконной организации азартных игр. Об этом сообщила пресс‐служба прокуратуры Приморского края.

Предприимчивые мужчины стали фигурантами уголовного дела по статье УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием

информационно-телекоммуникационных

сетей, в том числе сети „Интернет“, совершенные группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемые осуществляли незаконную азартную деятельность вне игорной зоны. В нежилом помещении в районе улицы Гагарина они поставили компьютеры с азартными играми.

Гособвинитель направил дело в суд для дальнейшего разбирательства.

Во Владивостоке пойдет под суд местный житель, организовавший незаконный игорный бизнес. Свою нелегальную деятельность мужчина прикрывал вывеской

«Интернет-кафе»