Ещё
Житель Сочи обвиняется в сексуальном насилии над бывшей женой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Сочи обвиняется в сексуальном насилии над бывшей женой 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Следствие установило, что 40-летний мужчина с февраля этого года было разведен. По имеющимся данным, днем 16 апреля 2018 года он прибыл к дому бывшей жены в поселке Лазаревском, чтобы поговорить. Находясь в ее квартире, он изнасиловал женщину, затем совершил насильственные действия сексуального характера и ушел. 39-летняя потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Злоумышленник был задержан на следующий день.
Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
АиФ — Юг: последние новости
Жителя Армавира обвиняют в убийстве таксиста из Пермского края ножом Во время ремонта детского лагеря «Экспресс» в Сочи похищено 1,2 млн рублей Пенсионерка подозревается в убийстве двух человек в Красноармейском районе
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции175
Украина объявила России речную блокаду76
Шойгу выдвинул обвинение США302
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы15
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины349
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение