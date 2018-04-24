Житель Сочи обвиняется в сексуальном насилии над бывшей женой

Следствие установило, что 40-летний мужчина с февраля этого года было разведен. По имеющимся данным, днем 16 апреля 2018 года он прибыл к дому бывшей жены в поселке Лазаревском, чтобы поговорить. Находясь в ее квартире, он изнасиловал женщину, затем совершил насильственные действия сексуального характера и ушел. 39-летняя потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Злоумышленник был задержан на следующий день.