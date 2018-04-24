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Человеческое бедро нашли на берегу Москвы‐реки
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Человеческое бедро нашли на берегу Москвы‐реки 

360tv.ru 1 час назад
Бедро человека обнаружили жители столицы на берегу Москвы‐реки в районе Филевского бульвара, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. После обнаружения находки свидетели сразу вызвали полицию.
По предварительным данным, оно принадлежит человеку, которого убили около месяца назад. Более точные подробности будут известны по результатам назначенной экспертизы.
Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, — до 15 лет лишения свободы.
Пенсионерка перерезала шею своему сожителю в Краснодаре. Убийство произошло во время традиционной ссоры. 23 апреля супруг начал избивать 66-летнюю женщину. Она разозлилась, схватила кухонный нож и ударила им в шею обидчику.
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