В Нефтекумске мужчина зарезал знакомого за оскорбление матери

Мужчина, обвиняемый в убийстве своего знакомого, предстанет перед судом, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Убийство произошло ночью в феврале в припаркованной машине на одной из улиц аула Тукуй-Мектеб. Мужчины повздорили, один из них оскорбил мать другого. В ответ обвиняемый схватил нож и нанёс пять ударов в шею потерпевшего. Тот скончался от полученных ран.

Следователи и полиция допросили свидетелей, изучили место происшествия, изъяли и исследовали улики. В результате проведённой работы они утвердили обвинение и передали дело в суд.