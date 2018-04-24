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В Нефтекумске мужчина зарезал знакомого за оскорбление матери
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В Нефтекумске мужчина зарезал знакомого за оскорбление матери 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мужчина, обвиняемый в убийстве своего знакомого, предстанет перед судом, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Убийство произошло ночью в феврале в припаркованной машине на одной из улиц аула Тукуй-Мектеб. Мужчины повздорили, один из них оскорбил мать другого. В ответ обвиняемый схватил нож и нанёс пять ударов в шею потерпевшего. Тот скончался от полученных ран.
Следователи и полиция допросили свидетелей, изучили место происшествия, изъяли и исследовали улики. В результате проведённой работы они утвердили обвинение и передали дело в суд.
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