46-летний животновод зарезал супругу в Оранках 

46-летний мужчина зарезал супругу в Богородском районе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено вечером 2 декабря минувшего года в постройке на придомовой территории в селе Оранки. В ходе ссоры между гражданскими супругами мужчина нанес своей 39-летней сожительнице ножевое ранение в шею. После этого он сам вызвал потерпевшей скорую помощь, но спасти женщину не удалось.
По факты совершенного преступления было возбуждено уголовные дело. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Отмечается, что обвиняемый работал животноводом в сельхозпредприятии. В ходе следствия свою вину он признал.