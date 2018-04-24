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46-летний животновод зарезал супругу в Оранках
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46-летний животновод зарезал супругу в Оранках 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
46-летний мужчина зарезал супругу в Богородском районе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено вечером 2 декабря минувшего года в постройке на придомовой территории в селе Оранки. В ходе ссоры между гражданскими супругами мужчина нанес своей 39-летней сожительнице ножевое ранение в шею. После этого он сам вызвал потерпевшей скорую помощь, но спасти женщину не удалось.
По факты совершенного преступления было возбуждено уголовные дело. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Отмечается, что обвиняемый работал животноводом в сельхозпредприятии. В ходе следствия свою вину он признал.
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