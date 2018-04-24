46-летний животновод зарезал супругу в Оранках

Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено вечером 2 декабря минувшего года в постройке на придомовой территории в селе Оранки. В ходе ссоры между гражданскими супругами мужчина нанес своей 39-летней сожительнице ножевое ранение в шею. После этого он сам вызвал потерпевшей скорую помощь, но спасти женщину не удалось.

По факты совершенного преступления было возбуждено уголовные дело. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что обвиняемый работал животноводом в сельхозпредприятии. В ходе следствия свою вину он признал.