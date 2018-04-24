В Казани задержали участников запрещенной «Хизб ут-Тахрир» 

В Татарстане задержали 14 участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, запрещена в России). В их числе жители Казани.
Операцию провели сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Сегодня оперативники провели обыски в квартирах, используемых членами казанского звена «Хизб ут-Тахрир». Обнаружено большое количество запрещенной литературы и отчеты по вербовке новых адептов. Подозреваемые вели антиконституционную пропагандистскую работу среди мусульман республики.
Среди задержанных есть лидеры террористической ячейки, сообщает пресс-служба УФСБ по РТ.
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