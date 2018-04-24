В Минусинске пенсионерку задержали за кражу 450 саженцев для своего сада

Исчезновение 4550 саженцев с Минусинского опытного поля зафиксировали руководители государственного унитарного предприятия. О случившемся они сообщили в местную полицию. С поля с августа по октябрь 2017 года было похищено 450 саженцев плодовых деревьев и кустарников. Стражи порядка задержали подозреваемую Ей оказалась 64-летняя жительница Минусинска . По данным полиции, она вынесла 169 саженцев жимолости, 145 саженцев смородины, 118 саженцев яблони, 14 — сливы, 6 — абрикоса, 7 — груши, 3 — крыжовника и 1 тамарикс. Сумма причинённого ущерба составила 140 тысяч рублей. Женщина высадила саженцы на своём участке. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает до 2 лет лишения свободы.