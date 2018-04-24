В Красноярске девочка погибла из-за упавшего в ванну телефона

Красноярске девочка скончалась, уронив в воду мобильный телефон. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

"По предварительной версии следствия, 19 апреля 2018 года в вечернее время девочка находилась в ванной комнате. Через некоторое время мать ребенка услышала крик и стала стучаться в дверь, но ответа не дождалась. Когда родственники сломали замок, то обнаружили тело ребенка с признаками поражения электрическим током", — говорится в сообщении.

Предположительно, девочка уронила в воду подключенный к зарядному устройству телефон.

После инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России (Причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.