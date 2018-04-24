Не взвесил последствия: челябинского школьника отдали под суд за покупку оптовой партии наркотиков

Челябинске передали в суд уголовное дело в отношении 17-летнего школьника, который купил через интернет оптовую партию наркотиков и хотел заработать на их розничной продаже. Старшеклассник ждёт приговора, по которому ему может грозить до 20 лет колонии, под домашним арестом.

По материалам дела, в феврале школьник нашёл в Сети объявление о продаже запрещённых веществ и купил около 59 граммов наркотиков и психотропных веществ. Когда он получал посылку, его задержали сотрудники ФСБ

— При обыске, проведенном следователем СК, в квартире обвиняемого были обнаружены весы и фасовочный материал для изготовления разовых доз наркотиков и реализации через «закладки», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК области Владимир Шишков . — Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объёме.

Школьника обвиняют в покушении на приготовление к сбыту наркотиков (часть 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Дело будет рассматривать Калининский районный суд.

Две недели назад Курчатовский суд Челябинска вынес гуманный приговор по такому же делу. Две школьницы 16 и 17 лет за распространение «закладок» в микрорайоне «Парковый» получили по четыре года условно.