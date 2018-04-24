Суд в Москве арестовал имущество топ-менеджеров АО «Воентелеком» 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова, первого замгендиректора организации Олега Савицкого, экс-советника гендиректора Дмитрия Семилетова, а также гендиректора фирмы-подрядчика, ООО «ЭрСиАй», Татьяны Ильиной. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Мышелова, арест был наложен в рамках уголовного дела о хищениях при исполнении госконтрактов Министерства обороны РФ.
"Суд арестовал имущество Давыдова, Савицкого, Ильиной и Семилетова до окончания расследования уголовного дела и рассмотрения в суде по существу", — сказала представитель суда. Суд наложил обеспечительный арест на имущество, денежные средства, квартиры и автомобили обвиняемых.