Суд в Москве арестовал имущество топ-менеджеров АО «Воентелеком»

"Суд арестовал имущество Давыдова, Савицкого, Ильиной и Семилетова до окончания расследования уголовного дела и рассмотрения в суде по существу", — сказала представитель суда. Суд наложил обеспечительный арест на имущество, денежные средства, квартиры и автомобили обвиняемых.