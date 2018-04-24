Полицейские Сыктывкара изъяли у местного жителя гашиш в крупном размере

Наркополицейские при силовой поддержке Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми задержали местного жителя 1992 года рождения. Подозреваемый, находясь по месту своего проживания, продал одному из потребителей наркотиков очередную партию. Сразу после совершения сделки и передачи денег, полицейские задержали торговца зельем.

В квартире был проведен обыск, в результате которого у правонарушителя изъято порядка 200 граммов наркотического средства, приготовленного к сбыту, а также электронные весы и предметы, подтверждающие причастность задержанного к преступлениям.

Подозреваемый, ранее не судимый местный житель, признал свою вину, рассказав, что стал заниматься распространением наркотиков несколько месяцев назад с целью получения дополнительного заработка. Соблюдая конспирацию, молодой человек сбывал гашиш только узкому кругу лиц.