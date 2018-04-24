В Кирове мужчина зарезал своего пасынка: возбуждено уголовное дело 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины 1979 г.р., то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ.
20 апреля 2018 Нововятским МСО СУ СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа мужчины 1979 г.р. с признаками насильственной смерти –колото-резаной раной в области шеи.
В ходе предварительного следствия установлено, что днем указанного дня потерпевший находился в доме, расположенном в Нововятском районе города Кирова, с матерью и её мужем, где они совместно употребляли спиртные напитки.
«При распитии алкоголя между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый взял нож и нанес им не менее двух ударов в область шеи своему пасынку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Следователями СУ СКР по Кировской области подозреваемый был незамедлительно задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Мужчина характеризуется удовлетворительно, злоупотребляет спиртными напитками, ранее не судим, свою вину он признал частично.
Уже назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели по уголовному делу, а также продолжаются иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.
Фото — СУ СКР по Кировской области