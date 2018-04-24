В Кирове мужчина зарезал своего пасынка: возбуждено уголовное дело

20 апреля 2018 Нововятским МСО СУ СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа мужчины 1979 г.р. с признаками насильственной смерти –колото-резаной раной в области шеи.

В ходе предварительного следствия установлено, что днем указанного дня потерпевший находился в доме, расположенном в Нововятском районе города Кирова, с матерью и её мужем, где они совместно употребляли спиртные напитки.

«При распитии алкоголя между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый взял нож и нанес им не менее двух ударов в область шеи своему пасынку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Следователями СУ СКР по Кировской области подозреваемый был незамедлительно задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Мужчина характеризуется удовлетворительно, злоупотребляет спиртными напитками, ранее не судим, свою вину он признал частично.

Уже назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели по уголовному делу, а также продолжаются иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Фото — СУ СКР по Кировской области