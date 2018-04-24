Серия краж и погоня. Курские полицейские задержали гастролёров из Брянска

Трое мужчин прибыли в Курск из Брянской области специально для совершения краж из фирм и организаций

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по региону, мужчины были опытными ворами и не раз привлекались к уголовной отвественности. Злоумышленники взламывали двери помещений, вскрывали сейфы и забирали наличные и ценности. Завершить задуманное у фигурантов получалось не всегда, и только там, где хозяева фирм не использовали сигнализации.

— Оперативники сумели установить место, где временно проживали подозреваемые, а также марку и модель их машины. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что днём они выбирали офисы и изучали их расположение, а планировали кражу на тёмное время суток. В тот же вечер они проникли в помещение ветаптеки, были застигнуты при совершении преступления, но попытались скрыться на своем авто, — сообщила руководитель пресс-службы областного УМВД Лилия Каменева.

Погоня продолжалась несколько километров. Стражам порядка удалось остановить машину предполагаемых преступников за границами города. У задержанных изъяли более 200 тысяч рублей и другие вещественные доказательства.

По решению суда все трое жителей Брянской области до окончания следствия будут находиться под арестом. В настоящее время оперативники устанавливают причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений. По всем известным фактам уже возбуждены уголовные дела.