УФСБ РТ: Задержаны лидеры казанской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» 

14 участников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) задержаны в Татарстане. Следствие считает, что накрыть удалось и лидеров ячейки в Казани. Операцию по задержанию проводили сотрудники УФСБ по РТ, МВД РТ, а также коллеги из Омской и Ульяновской областей. Кроме того, поддержку оказывали подразделения полиции и Росгвардии, отмечено в сообщении пресс-службы Управления ФСБ России по Республике Татарстан. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по 14 адресам, которые, как предполагается, использовались членами казанской ячейки. В ходе следственных мероприятий найдены запрещенная литература, а также отчеты по вербовке новых адептов. Обыски и задержания проведены в рамках расследования уголовного дела по частям 1 и 2 статьи 205.5 УК России об организации террористической деятельности. Таким образом, фигурантами дела стали 14 жителей Казани и районов республики.