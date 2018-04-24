В Татарстане задержали 14 членов террористической организации

Обыски в республике, нацеленные на выявление членов террористической ячейки, были проведены 24 апреля совместно с МВД и Росгвардией.

Они прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» в отношении 14 граждан РФ, жителей Казани и близлежащих районов республики.

В ходе обысков силовики обнаружили большое количество запрещенной экстремисткой литературы, а также отчеты по вербовочной работе с вновь вовлеченными адептами.

Изъяты документальные материалы, подтверждающие осуществление подозреваемыми антиконституционной пропагандистской работы среди мусульман региона.