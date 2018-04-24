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В Татарстане задержали 14 членов террористической организации
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В Татарстане задержали 14 членов террористической организации 

Rambler News Service 47 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Татарстане сотрудники ФСБ и полиции задержали 14 членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщает Inkazan со ссылкой на ведомство.
Обыски в республике, нацеленные на выявление членов террористической ячейки, были проведены 24 апреля совместно с МВД и Росгвардией.
Они прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» в отношении 14 граждан РФ, жителей Казани и близлежащих районов республики.
В ходе обысков силовики обнаружили большое количество запрещенной экстремисткой литературы, а также отчеты по вербовочной работе с вновь вовлеченными адептами.
Изъяты документальные материалы, подтверждающие осуществление подозреваемыми антиконституционной пропагандистской работы среди мусульман региона.
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