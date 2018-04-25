Суд в Татарстане арестовал 14 участников террористической организации до 20 июня

"Арестованы до 20 июня", — сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС, Управлением ФСБ России по Республике Татарстан МВД по Республике Татарстан совместно с УФСБ России по Омской и Ульяновской областям, территориальными подразделениями полиции и Росгвардии 24 апреля 2018 года проведены обыски по 14 установленным адресам, используемых членами казанского звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена на территории РФ). В результате задержали 14 участников, в том числе лидеров террористической ячейки.

Мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Управлением ФСБ России по Татарстану по частям 1, 2 статьи 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» в отношении 14 граждан РФ, жителей Казани и близлежащих районов республики.

В ходе обысков обнаружили большое количество запрещенной литературы, отчеты по вербовочной работе с вновь вовлеченными адептами. Также сотрудники ФСБ изъяли документальные материалы, подтверждающие осуществление подозреваемыми антиконституционной пропагандистской работы среди мусульман республики.