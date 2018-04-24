Адвокат экс-заместителя сити-менеджера Нижнего Новгорода Привалова обжалует его арест

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

19 апреля Привалов заключен под стражу Нижегородский районным судом до 16 июня. Адвокаты Привалова обосновали свою апелляционную жалобу тем, что обвиняемый не намерен препятствовать расследованию и уничтожать вещественные доказательства, а также скрываться от следствия. Защита просит изменить меру пресечения на домашний арест.

После выполнения требований УПК РФ материалы дела будут направлены в Нижегородский областной суд.

Напомним, что бывший сити-менеджер Олег Кондрашов объявлен в розыск.

Также ранее сообщалось о том, что арестованы два фигуранта по делу Кондрашова — Привалова.