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Адвокат экс-заместителя сити-менеджера Нижнего Новгорода Привалова обжалует его арест
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Адвокат экс-заместителя сити-менеджера Нижнего Новгорода Привалова обжалует его арест 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Владимир Привалов и бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Олег Кондрашов обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.
19 апреля Привалов заключен под стражу Нижегородский районным судом до 16 июня. Адвокаты Привалова обосновали свою апелляционную жалобу тем, что обвиняемый не намерен препятствовать расследованию и уничтожать вещественные доказательства, а также скрываться от следствия. Защита просит изменить меру пресечения на домашний арест.
После выполнения требований УПК РФ материалы дела будут направлены в Нижегородский областной суд.
Напомним, что бывший сити-менеджер Олег Кондрашов объявлен в розыск.
Также ранее сообщалось о том, что арестованы два фигуранта по делу Кондрашова — Привалова.
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