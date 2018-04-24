Ярославец убил подругу своей возлюбленной

Ярославле 32-летний мужчина убил подругу своей сожительницы.

Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, инцидент произошел в понедельник, 23 апреля, в квартире на улице Панина. 27-летняя девушка пришла в гости к своей подруге и её сожителю. Вместе они устроили застолье с алкоголем. В какой-то момент между ней и мужчиной вспыхнул конфликт. В результате ярославец схватил нож и ударил девушку в грудь. От полученных травм та скончалась на месте происшествия.

Её подруга — сожительница подозреваемого — позвонила в полицию. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.