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Ярославец убил подругу своей возлюбленной
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Ярославец убил подругу своей возлюбленной 

АиФ 28 минут назад
Фото: АиФ
В Ярославле 32-летний мужчина убил подругу своей сожительницы.
Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, инцидент произошел в понедельник, 23 апреля, в квартире на улице Панина. 27-летняя девушка пришла в гости к своей подруге и её сожителю. Вместе они устроили застолье с алкоголем. В какой-то момент между ней и мужчиной вспыхнул конфликт. В результате ярославец схватил нож и ударил девушку в грудь. От полученных травм та скончалась на месте происшествия.
Её подруга — сожительница подозреваемого — позвонила в полицию. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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