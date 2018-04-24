На Среднем Урале полицейский-взяточник получил 7 лет «строгача»

Первоуральский городской суд вынес приговор экс-полицейскому Константину Логинову . Он признан виновным в получении взятки, сопряженной с вымогательством.

По версии следствия, в 2017 году оперуполномоченный ОМВД России по Первоуральску Константин Логинов получил задание изучить заявление о мошенничестве на сумму более 844 тысяч рублей. Во время одной из встреч с представителем заявителя полицейский продемонстрировал листок бумаги с надписью «10% от суммы». Когда тот ответил кивком, Логинов поднял следующую бумагу, где было указано, что 5% необходимо передать ему наличными прямо сейчас в качестве предоплаты.

На следующий день бывший опер вновь встретился с представителем компании в своем служебном кабинете, где сообщил, что без «вознаграждения» он и пальцем не пошевелит для раскрытия преступления. И вновь потребовал денег

В марте 2017 года собеседник экс-полицейского сообщил о вымогательстве у него 42 тысяч рублей в службу безопасности регионального ГУ МВД России. После чего «под присмотром» правоохранителей передал Логинову деньги.

Валерий Горелых. "Предатель интересов службы уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, а его непосредственный руководитель по заведенному и неукоснительно соблюдаемому в МВД порядку привлечен к дисциплинарной ответственности. Борьба с недобросовестными стражами порядка, оказавшимися в наших рядах не прекращается ни на один день и находится на личном контроле руководства главка", — сообщил агентству руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Стоит отметить, что в суде обвиняемый свою вину не признал и настаивал на том, что представитель заявителя предложил ему указанную сумму в долг.