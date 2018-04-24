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Петрозаводчанин во время ссоры изрезал гостя
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Петрозаводчанин во время ссоры изрезал гостя 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Приезжий из Пряжинского района поступил в больницу с ранениями груди, спины и двухсторонним пневмотораксом.
В полицию Петрозаводска поступило сообщение о молодом человеке, который около двух часов ночи был госпитализирован с диагнозом проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, спины и двухсторонний пневмоторакс.
Сотрудники МВД выяснили, что житель Пряжинского района, 1997 года рождения, гостил у 30-летнего петрозаводчанина. Знакомые выпивали, а затем между ними вспыхнула ссора на бытовой почве, в ходе которой хозяин ударил ножом гостя, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемого задержал наряд ППС. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
По материалам: ptzgovorit.ru
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