Петрозаводчанин во время ссоры изрезал гостя

Приезжий из Пряжинского района поступил в больницу с ранениями груди, спины и двухсторонним пневмотораксом.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о молодом человеке, который около двух часов ночи был госпитализирован с диагнозом проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, спины и двухсторонний пневмоторакс.

Сотрудники МВД выяснили, что житель Пряжинского района, 1997 года рождения, гостил у 30-летнего петрозаводчанина. Знакомые выпивали, а затем между ними вспыхнула ссора на бытовой почве, в ходе которой хозяин ударил ножом гостя, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого задержал наряд ППС. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.