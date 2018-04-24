Петрозаводчанка украла машину и сдала на металлолом

Тридцатилетняя женщина не поскупилась на эвакуатор.

В конце марта в полицию Петрозаводска обратилась 39-летняя горожанка. С одной из улиц миркорайона СКЗ пропала ее машина ВАЗ-2104, которая некоторое время не использовалась. Ущерб заявительница оценила в 80 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 30-летняя петрозаводчанка. Она созналась в содеянном. Для того, чтобы сдать чужую машину в пункт приема металла она вызвала эвакуатор, водителю которого сказала, что транспорт принадлежит ей.