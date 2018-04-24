Петрозаводчанка украла машину и сдала на металлолом 

Тридцатилетняя женщина не поскупилась на эвакуатор.
В конце марта в полицию Петрозаводска обратилась 39-летняя горожанка. С одной из улиц миркорайона СКЗ пропала ее машина ВАЗ-2104, которая некоторое время не использовалась. Ущерб заявительница оценила в 80 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 30-летняя петрозаводчанка. Она созналась в содеянном. Для того, чтобы сдать чужую машину в пункт приема металла она вызвала эвакуатор, водителю которого сказала, что транспорт принадлежит ей.
В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Фигурантке грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.
По материалам: ptzgovorit.ru