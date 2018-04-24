По делу «краснодарских стрелков» назначено первое заседание суда

Краснодар . 24 апреля — Новая Кубань. Судебное делопроизводство ведется в Краснодарском краевом суде. Материалы будут рассматривать Василий Павлович Лобода.

* Дело в отношении «краснодарских стрелков» будут рассматривать в краевом суде

Они причастны к совершению нескольких преступлений. В ходе предварительного следствия было установлено, что молодые люди действовали как устойчивая преступная группа.

Все началось около часа ночи 22 августа 2017 года. Парни напали на 32-летнего боксера Игоря Одношивкина. За ним велась слежка, на автомобиль был установлен GPS-маячок. Есть предположение, что молодые люди выполняли «заказ» на Одношивкина. Касаемо мотивов, версий несколько. Официальные ведомства сообщают о причастности к деятельности некого подпольного казино.

* СК Кубани огласил официальную версию противоречивой истории о банде «краснодарских стрелков»

Источники, имеющие непосредственное отношение к ситуации заявляют, что нападение на боксера связано с профессиональной деятельностью. Подробнее «Новая Кубань» писала об этом ранее.

* Жертва «краснодарских стрелков»: кто такой Игорь Одношивкин, из-за чего произошло резонансное нападение на КПМ Игорь Одношивкин выжил. Сейчас он находится в состоянии малого сознания и заново учится жить. На реабилитацию нужны денежные средства. Его родственники просят оказать помощь. Денежные средства можно перечислить на карту АльфаБанка : 5559 4928 0479 2052 (реквизиты предоставлены родственниками потерпевшего, — прим «НК»).

После совершения преступления злоумышленники скрылись. Было возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором они могут передвигаться. Машину объявили в розыск. Поэтому черный «Тойота Камри» и остановили на посту КПМ №6 на ул. Ейское шоссе. Там и произошло нападение на сотрудников полиция, дальнейшая погоня, перестрелка и т. д. Злоумышленникам тогда удалось скрыться, на протяжении трех дней проводилась спецоперация по их задержанию.

Напомним, что Гмыре, Медведеву, Карачкину и Муковозу инкриминируют ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (создание и участие в устойчивой вооруженной группе (банде) в целях нападения на граждан и руководство такой группой (бандой). Также в зависимости от участия и роли в совершении преступлений они обвиняются по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение боеприпасов к огнестрельному оружию). Никита Медведев также обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности), ч. 1, 2 ст. 318 УК РФ (угроза и применение насилия в отношении представителей власти).

Материалы дела в отношении оставшихся фигурантов выделены в отдельное производство.