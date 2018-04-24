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Под Волгоградом чиновнице-взяточнице ужесточили приговор
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Под Волгоградом чиновнице-взяточнице ужесточили приговор 

АиФ Волгоград 45 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский облсуд заменил чиновнице из Камышина условный срок отбыванием наказания в колонии общего режима за взятку в 25 000 рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, бывший начальник юридического отдела администрации Камышинского района Ирина Трахимович теперь проведет в колонии четыре года. Кроме того, ей назначили штраф в размере полмиллиона рублей, и запретили занимать некоторые должности в органах местного самоуправления в течение трех лет. Приговор облсуда вступил в законную силу и обжалованию не принадлежит.
Отметим, что чиновница попалась на взятке еще в ноябре 2016 года. В служебном кабинете она получила от своего приятеля 25 000 рублей за изменение вида разрешенного использования земельного участка. Вину женщина так и не признала.
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