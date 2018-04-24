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В Ставрополье возбудили уголовное дело после обрушения грунта на рабочих
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В Ставрополье возбудили уголовное дело после обрушения грунта на рабочих 

Rambler News Service 51 минуту назад
Фото: Вечерний Ставрополь
В ходе работ на теплотрассе в Кисловодске рабочего придавило обрушившимся грунтом и бетонной плитой — он получил переломы обеих голеней. Экспертиза признала это тяжким вредом здоровью, в результате управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.
Как уточняет Newstracker, бригада ремонтировала теплотрассу в Кисловодске в феврале. По предварительным данным, из-за нарушения технологии произошло обрушение грунта в траншее. Пласт земли увлек за собой бетонную плиту, которая упала на рабочего.
Дело было заведено на прораба ЗАО «Универсал». По данной статье ему грозит крупный штраф, запрет занимать определенные должности или даже реальное лишение свободы на срок до трех лет.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается» — сообщили в Следственном комитете.
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