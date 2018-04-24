Начальника отдела полиции в Удмуртии заподозрили в избиении задержанного

Удмуртия . Начальника одного из районных отделов полиции в Удмуртии подозревают в превышении должностных полномочий после избиения задержанного. Как сообщил информационному агентству «Сусанин» источник, знакомый с ситуацией, в отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ. В пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики рассказали, что по решению Увинского суда с 9 апреля мужчина находится под домашним арестом.

Пострадавший от правоохранителей житель райцентра Алексей рассказал редакции, что инцидент произошел 18 марта этого года. Вечером его задержали из-за шума в квартире, куда он пришел с другом сделать уборку. Не обошлось без алкоголя и музыки. На выходе мужчин встретили сотрудники МВД , и забрали Алексея в отдел полиции.

Туда же привезли 17-летнего юношу в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек требовал адвоката и пытался выйти. Мужчина говорит, что полицейские скрутили несовершеннолетнего. Когда же он заступился за подростка, начальник отдела полиции ударил Алексея в висок и пострадавший потерял сознание. Позже, по словам задержанного, врач поставил диагноз «сотрясение мозга», и у мужчины начались проблемы с памятью.

На следующий день избитый обратился с заявлением в правоохранительные органы. После этого, по словам Алексея, обидчик обещал ему деньги за нужные показания, а также угрожал расправой над семьей. Об этом мужчина также рассказал следователям.