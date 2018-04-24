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Выстреливший мужчине в глаз из травмата житель Кузбасса получил семь лет
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Выстреливший мужчине в глаз из травмата житель Кузбасса получил семь лет 

РИА Новости 34 минуты назад
КЕМЕРОВО, 24 апр — РИА Новости. Суд в Кемеровской области приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя города Полысаево, который в ходе конфликта выстрелил в глаз из травматического пистолета молодому человеку, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Позднее молодой человек скончался в больнице.
По данным ведомства, инцидент произошел ночью 4 января, когда 23-летний мужчина решил выяснить отношения со знакомой девушкой. Как установили следователи, ранее между ними произошла ссора, а ночью в окне ее квартиры он увидел мужской силуэт, после чего в сопровождении своего знакомого пришел к ней поговорить. Девушка не пустила их в квартиру, а молодой человек, который находился с ней в жилище, позвонил своему родственнику и рассказал о происходящем, позвав на помощь. Последний пришел еще с тремя знакомыми, один из них взял с собой травматический пистолет.
"В это время между родственником молодого человека и потерпевшим в подъезде дома произошла драка. Вмешался 35-летний владелец пистолета, который произвел выстрел вверх, после чего драка прекратилась, все участники конфликта вышли на улицу, где они снова стали предъявлять друг другу претензии. На этот раз осужденный выстрелил в лицо 23-летнему потерпевшему, попав в глаз. От полученного ранения он потерял сознание", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после произошедшего вся компания повезла пострадавшего в больницу, по дороге его передали врачам «скорой помощи». Как уточняет следствие, 21 января от полученного повреждения молодой человек скончался. Выстреливший в него мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
"В ходе предварительного расследования установлено, что потерпевший и подозреваемый знакомы не были, остальные участники конфликта в большинстве своем были знакомы между собой. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также ему предстоит выплатить 700 тысяч рублей морального ущерба", — уточнили в следственном управлении.
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