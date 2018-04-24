Глава Лальского городского поселения Кировской области похитил денежные средства муниципалитета: возбуждено уголовное дело

По версии следствия, подозреваемый, в июне 2015 года, зная об имеющихся у него долговых обязательствах по уплате административных штрафов, решил похитить вверенных ему как главе поселения денежные средства поселения.

Для этого он договорился с директором одной из местных организаций о заключении контракта на выполнение работ по оканавливанию улично-дорожной сети на общую сумму 67 тысяч рулей.

«После выполнения работ 30 тысяч рублей были оплачены в рамках контракта за выполненные работы, а остальные 37 тысяч рублей переведены на расчетный счет подозреваемого. Данными деньгами он распорядился по своему усмотрению», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Аналогичным образом он поступил на следующий год. В рамках заключенного контракта по оканавливанию улично-дорожной сети, присвоил себе часть денежных средств поселения в размере 50 тысяч рублей

Установлено, что подозреваемый свою вину признал и раскаялся в случившемся.

В настоящее время следователи Лузского МСО СУ СКР по Кировской области проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УМВД России по Кировской области. Расследование продолжается.

Фото — СУ СКР по Кировской области