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Глава Лальского городского поселения Кировской области похитил денежные средства муниципалитета: возбуждено уголовное дело
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Глава Лальского городского поселения Кировской области похитил денежные средства муниципалитета: возбуждено уголовное дело 

Vyatka-grad.ru 38 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области в отношении главы муниципального образования «Лальское городское поселение» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение с использование служебного положения).
По версии следствия, подозреваемый, в июне 2015 года, зная об имеющихся у него долговых обязательствах по уплате административных штрафов, решил похитить вверенных ему как главе поселения денежные средства поселения.
Для этого он договорился с директором одной из местных организаций о заключении контракта на выполнение работ по оканавливанию улично-дорожной сети на общую сумму 67 тысяч рулей.
«После выполнения работ 30 тысяч рублей были оплачены в рамках контракта за выполненные работы, а остальные 37 тысяч рублей переведены на расчетный счет подозреваемого. Данными деньгами он распорядился по своему усмотрению», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Аналогичным образом он поступил на следующий год. В рамках заключенного контракта по оканавливанию улично-дорожной сети, присвоил себе часть денежных средств поселения в размере 50 тысяч рублей
Установлено, что подозреваемый свою вину признал и раскаялся в случившемся.
В настоящее время следователи Лузского МСО СУ СКР по Кировской области проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УМВД России по Кировской области. Расследование продолжается.
Фото — СУ СКР по Кировской области
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