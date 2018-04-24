Суд отменил арест самарского чекиста Сергея Гудованого, у которого изъяли 80 млн рублей

Самарской области выпустили из-под стражи замначальника службы экономической безопасности регионального управления ФСБ Сергея Гудованого, арестованного ранее по обвинению во взяточничестве. Однако домой полковника спецслужбы не отпустили, задержав его на трое суток.

Арест отменили с правом на возврат

Суд Самарской области отменил «по процессуальным моментам» решение Самарского районного суда об аресте высокопоставленного офицера ФСБ Сергея Гудованого, которого в середине апреля задержали по подозрению в коррупции. Вместе со своим коллегой — начальником отдела «М» самарского УФСБ Павлом Чермашенцевым — Гудованый стал фигурантом уголовного дела о взятках от руководства фирмы ООО «ТНП».

По версии следствия, Гудованый и Чермашенцев за несколько миллионов рублей пообещали «отмазать» нескольких сотрудников фирмы от уголовных дел, грозивших им за нарушения в работе нефтеперевалочных баз компании. Деньги офицеры ФСБ получали через посредников на счет подконтрольной им фирмы, торгующей топливом.

Вместе с Гудованым из СИЗО выпустили и двух предполагаемых посредников. За решеткой остался лишь Павел Чермашенцев, однако вскоре его подельники могут снова к нему присоединиться — для этого следствию нужно повторно подать ходатайство об аресте в районный суд с соблюдением всех процессуальных тонкостей.

Напомним, что при аресте и обысках у Гудованого изъяли около 80 млн рублей, 20 млн из которых, по его словам, — это семейные сбережения, а еще 60 млн — он получил не в качестве взятки, а мошенническим путем от посредников. По-видимому, полковник ФСБ пытается сразу же добиться переквалификации своего дела на более мягкую статью.