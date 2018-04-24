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Тинейджер из Саратова попался на угоне КамАЗа
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Тинейджер из Саратова попался на угоне КамАЗа 

Новости Саратова 44 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Молодой человек, несмотря на юный возраст, был уже ранее судим за кражу и грабеж.
В понедельник 23 апреля в Ленинском районе Саратова задержали 18-летнего злоумышленника. Владелец КамАЗа поймал на месте преступления юношу, который пытался угнать его грузовик. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Уточняется, что 31-летний мужчина припарковал свой КамАЗ на Петровском тракте, 8. Водитель схватил угонщика и передал его правоохранителям, которые возбудили на тинейджера новое уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
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