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Житель Невеля зарезал сожительницу, устав слушать упреки
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Житель Невеля зарезал сожительницу, устав слушать упреки 

АиФ Северо-запад 50 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
59-летний житель Невеля подозревается в убийстве 63-летней сожительницы. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, преступление произошло 18 апреля. Устав слушать упреки сожительницы, мужчина схватил нож и ударил ее в грудь. В результате ранения сердца с повреждением легкого потерпевшая скончалась.
По данному факту Великолукским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
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