Житель Невеля зарезал сожительницу, устав слушать упреки

59-летний житель Невеля подозревается в убийстве 63-летней сожительницы. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, преступление произошло 18 апреля. Устав слушать упреки сожительницы, мужчина схватил нож и ударил ее в грудь. В результате ранения сердца с повреждением легкого потерпевшая скончалась.