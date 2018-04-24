Похититель мобильных телефонов и банковской карты задержан в Гатчинском районе 

В Гатчинском районе Ленинградской области полицейские задержали молодого человека, укравшего мобильные телефоны и банковскую карту из магазина.
Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербурга и Ленобласти, 18 апреля в полицию обратился администратор магазина, расположенного на Пулковском шоссе в Гатчинском районе. Мужчина рассказал, что при проведении ревизии была обнаружена недостача 4 мобильных телефонов и банковской карты, с которой было снято порядка 165 тысяч рублей. Общий ущерб составил 205 тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.