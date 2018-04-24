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В Армении расправились с предводителем ветеранов карабахской войны
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В Армении расправились с предводителем ветеранов карабахской войны 

Sputnik Азербайджан 45 минут назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 24 апр — Sputnik. От ножевых ранений в Армении скончался заместитель председателя Союза добровольцев «Еркрапа» Нвер Ованнисян, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на сайт криминальной хроники Shamshyan.com.
Инцидент произошел в Армавирской области. В 18:50 по местному времени из медицинского центра Вагаршапата в местное отделение полиции поступил сигнал о том, что к ним привезли мужчину с колото-резаными ранами в области груди. В больницу прибыли сотрудники правоохранительных органов.
"Мужчина скончался на месте, не приходя в сознание. Это житель города Эчмиадзина — 46-летний Нвер Ованнисян, участник карабахской войны", — пишет издание.
По факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 104 Уголовного кодекса Армении (Убийство).
Полиция и следственные органы предпринимают необходимые оперативно-розыскные и следственные действия для расследования преступления. Согласно появившимся в прессе данным, Ованнисян был убит в результате стычки с одним из участников акции протеста.
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