В Москве адвоката-наркомана оштрафовали за то, что он съел доказательства

Во время рассмотрения дела в мировом суде защитник съел чек алкотестера и направление на экспертизу

Кунцевский суд Москвы отправил на лечение от наркомании адвоката, который съел в суде материалы дела, передает РИА Новости

Во время заседания мирового суда адвокат попросил материалы административного дела, а потом съел направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера. В отношении него возбудили дело за воспрепятствование правосудию.

Суд приговорил мужчину к штрафу, а также он должен будет пройти лечение от наркозависимости. Свою вину осужденный признал полностью.