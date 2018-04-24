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В Москве адвоката-наркомана оштрафовали за то, что он съел доказательства
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В Москве адвоката-наркомана оштрафовали за то, что он съел доказательства 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Во время рассмотрения дела в мировом суде защитник съел чек алкотестера и направление на экспертизу
Кунцевский суд Москвы отправил на лечение от наркомании адвоката, который съел в суде материалы дела, передает РИА Новости.
Во время заседания мирового суда адвокат попросил материалы административного дела, а потом съел направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера. В отношении него возбудили дело за воспрепятствование правосудию.
Суд приговорил мужчину к штрафу, а также он должен будет пройти лечение от наркозависимости. Свою вину осужденный признал полностью.
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