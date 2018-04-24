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В Самаре 18-летний студент напал на пожилую женщину недалеко от ее дома
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В Самаре 18-летний студент напал на пожилую женщину недалеко от ее дома 

ТРК Губерния 58 минут назад
Схватил сумку и убежал. Рывок был такой силы, что 67-летняя потерпевшая упала прямо на дорогу.
Инцидент произошел в Куйбышевском районе областного центра. Около 10 часов вечера женщина возвращалась домой после работы вместе со своей коллегой. После того, как пути сослуживиц разминулись, на одну из них сзади напал мужчина. Грабителю была нужна сумка, однако о здоровье своей жертвы он явно не переживал: от примененной им силы 67-летняя женщина упала на асфальт.
Сотрудники полиции выяснили, как выглядел нападавший и куда он побежал с женской сумкой в руках. Подозрения правоохранителей пали на 18-летнего учащегося техникума. Молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Предполагаемого преступника задержали.
Следствие продолжается, стражам порядка еще предстоит выяснить, где находится похищенное имущество. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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