Ученик коррекционного класса устроил резню под Иркутском

В выходные рано утром в поселке Усть-Ордынском на частный дом в центральной части населенного пункта было совершено нападение. Хозяин дома оказал сопротивление. Преступник нанес ему несколько ударов ножом. От полученных ранений он умер на месте. В результате погиб еще один член семьи, четверо, в том числе двое детей, ранены.

Стражи порядка задержали подозреваемого в тот же день. Ему 19 лет, по предварительной информации, он учился в коррекционном классе, пишут СМИ со ссылкой на СУ СКР по Иркутской области