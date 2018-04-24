Ученик коррекционного класса устроил резню под Иркутском 

В выходные рано утром в поселке Усть-Ордынском на частный дом в центральной части населенного пункта было совершено нападение. Хозяин дома оказал сопротивление. Преступник нанес ему несколько ударов ножом. От полученных ранений он умер на месте. В результате погиб еще один член семьи, четверо, в том числе двое детей, ранены.
Стражи порядка задержали подозреваемого в тот же день. Ему 19 лет, по предварительной информации, он учился в коррекционном классе, пишут СМИ со ссылкой на СУ СКР по Иркутской области.
«ФедералПресс» ранее писал: в Энгельсе пенсионер отправился в колонию за убийство сына. Причиной страшного инцидента стал бытовой конфликт. Инцидент произошел в декабре прошлого года. По данным территориального управления СКР, в одной из квартир дома по проспекту Фридриха Энгельса между 70-летним мужчиной и его сыном произошла ссора. Из-за того, что пенсионер отказался одолжить сыну денег, мужчина ударил его кулаком в грудь.