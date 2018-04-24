Ещё
Ученик коррекционного класса устроил резню под Иркутском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученик коррекционного класса устроил резню под Иркутском 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В выходные рано утром в поселке Усть-Ордынском на частный дом в центральной части населенного пункта было совершено нападение. Хозяин дома оказал сопротивление. Преступник нанес ему несколько ударов ножом. От полученных ранений он умер на месте. В результате погиб еще один член семьи, четверо, в том числе двое детей, ранены.
Стражи порядка задержали подозреваемого в тот же день. Ему 19 лет, по предварительной информации, он учился в коррекционном классе, пишут СМИ со ссылкой на СУ СКР по Иркутской области.
«ФедералПресс» ранее писал: в Энгельсе пенсионер отправился в колонию за убийство сына. Причиной страшного инцидента стал бытовой конфликт. Инцидент произошел в декабре прошлого года. По данным территориального управления СКР, в одной из квартир дома по проспекту Фридриха Энгельса между 70-летним мужчиной и его сыном произошла ссора. Из-за того, что пенсионер отказался одолжить сыну денег, мужчина ударил его кулаком в грудь.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Силовики арестовали главного экономиста банковского надзора ЦБ России На месте взрыва газа в Чите найдено подозрительное вещество Прокурор потребовал пожизненный срок для убийцы шведской журналистки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины236
Кремль готовит суперманевр467
Британия ответила РФ по делу Скрипаля54
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма40
Что Россия проиграла в Армении62
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение