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Красноярский экс‐чиновник украл 136 тысяч рублей из городского бюджета
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Красноярский экс‐чиновник украл 136 тысяч рублей из городского бюджета 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
Следственный комитет Красноярска возбудил уголовное дело против бывшего заместителя начальника отдела социальной политики администрации Железнодорожного района. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в краевом ГСУ СК.
По версии следствия, в 2016 году чиновник присвоил себе 136 тысяч рублей, которые должны были быть потрачены на проведение городских спортивных мероприятий.
Ведется расследование, обстоятельства дела уточняются.
Депутаты Якутии стали фигурантами уголовного дела о коррупции в крупном размере. Глава одного из акционерных обществ республики дал депутатам взятку взамен на содействие в решении вопросов предприятия.
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