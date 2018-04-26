Красноярский экс‐чиновник украл 136 тысяч рублей из городского бюджета

Следственный комитет Красноярска возбудил уголовное дело против бывшего заместителя начальника отдела социальной политики администрации Железнодорожного района. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в краевом ГСУ СК.

По версии следствия, в 2016 году чиновник присвоил себе 136 тысяч рублей, которые должны были быть потрачены на проведение городских спортивных мероприятий.

Ведется расследование, обстоятельства дела уточняются.