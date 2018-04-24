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Директор уфимской компании задержан по подозрению в невыплате зарплаты 950 сотрудникам
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Директор уфимской компании задержан по подозрению в невыплате зарплаты 950 сотрудникам 

ТАСС 1 час назад
УФА, 24 апреля. /ТАСС/. Следственный органы задержали 44-летнего директора компании ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат», который обвиняется в невыплате зарплаты 950 сотрудникам на сумму почти 50 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан в ходе расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» по признакам преступления, предусмотренного «Невыплата заработной платы» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), задержан 44-летний директор предприятия", — говорится в сообщении.
По версии следствия, с ноября 2017 года по март 2018 года директор компании не выплачивал заработную плату 950 сотрудникам на сумму почти 50 млн рублей. При этом организация имела возможность произвести выплаты.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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