Искали еду, а совершили убийство

Фото с ресурса rybnoe.net В Александрове возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в совершении убийства.

Следствием установлено, что 16 апреля перед православным праздником Радоница 26-летний мужчина и его 24-летняя спутница, находясь в состоянии алкогольного опьянения приехали на кладбище, где прибрались на захоронениях родственников, а затем пошли по чужим могилам в поисках, оставленных по традиции на Пасху, еды.

С желанием раздобыть еще горячительного, обвиняемые попытались взломать входную дверь домика, располагающегося на окраине погоста. Неожиданно из дома вышел хозяин и потребовал прекратить происходящее. Парочка на замечания 57-летнего пожилого человека отреагировала агрессивно — совместно они напали на хозяина дома, пинали руками и ногами, а когда молодой человек совершил в отношении потерпевшего удушающий прием, молодая девушка нанесла мужчине множественные ножевые ранения, от которых тот скончался на месте преступления.

После убийства обвиняемые проникли в дом и похитили разное имущество пострадавшего, включая продукты питания. Примечательно, что девушка, находясь в состоянии опьянения, сама позвонила в полицию и сообщила о случившемся.

Признавая вину в совершении убийства незнакомого человека, обвиняемые, как водится в таких случаях, ссылаются на неадекватное поведение в состоянии опьянения.