Ещё
Искали еду, а совершили убийство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Шойгу выдвинул обвинение США
Шойгу выдвинул обвинение США

Искали еду, а совершили убийство 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса rybnoe.net  В Александрове возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в совершении убийства.
Следствием установлено, что 16 апреля перед православным праздником Радоница 26-летний мужчина и его 24-летняя спутница, находясь в состоянии алкогольного опьянения приехали на кладбище, где прибрались на захоронениях родственников, а затем пошли по чужим могилам в поисках, оставленных по традиции на Пасху, еды.
С желанием раздобыть еще горячительного, обвиняемые попытались взломать входную дверь домика, располагающегося на окраине погоста. Неожиданно из дома вышел хозяин и потребовал прекратить происходящее. Парочка на замечания 57-летнего пожилого человека отреагировала агрессивно — совместно они напали на хозяина дома, пинали руками и ногами, а когда молодой человек совершил в отношении потерпевшего удушающий прием, молодая девушка нанесла мужчине множественные ножевые ранения, от которых тот скончался на месте преступления.
После убийства обвиняемые проникли в дом и похитили разное имущество пострадавшего, включая продукты питания. Примечательно, что девушка, находясь в состоянии опьянения, сама позвонила в полицию и сообщила о случившемся.
Признавая вину в совершении убийства незнакомого человека, обвиняемые, как водится в таких случаях, ссылаются на неадекватное поведение в состоянии опьянения.
ТВ-МИГ: последние новости
Бывший глава превысила свои должностные полномочия Похитил 20 килограммов мяса Большой срок любителю мальчиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины270
Что Россия проиграла в Армении108
Кремль готовит суперманевр496
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма50
Шойгу выдвинул обвинение США34
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение