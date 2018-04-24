Мосгорсуд оставил под стражей до 19 мая замглавы ГСУ СК по столице Д. Никандрова 

Мосгорсуд оставил под стражей до 19 мая 2018 г. обвиняемого в получении взятки заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по столице Дениса Никандрова. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.
«Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на продление срока ареста в отношении Д. Никандрова», — сказал собеседник агенства.
Мосгорсуд 15 марта по ходатайству следствия продлил срок содержания Д. Никандрова в СИЗО до 19 мая.
Летом 2016 г. были арестованы три высокопоставленных сотрудника Следственного комитета (СК) — глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его подчиненный Александр Ламонов, а также заместитель руководителя столичного управления СК Д. Никандров. По данным следствия, они получили от Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, крупную денежную сумму за покровительство. В частности, за помощь в освобождении из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец, задержанного после перестрелки на ул. Рочдельская.
Д. Никандров и А. Ламонов признали вину и заключили сделку со следствием. В отношении них расследование завершено, обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела.
Уголовное дело в отношении М. Максименко было выделено в отдельное производство. Мосгорсуд 20 апреля признал его виновным в получении двух взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн руб., а также лишил специального звания полковника.