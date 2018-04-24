Мосгорсуд оставил под стражей до 19 мая замглавы ГСУ СК по столице Д. Никандрова

«Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на продление срока ареста в отношении Д. Никандрова», — сказал собеседник агенства.

Мосгорсуд 15 марта по ходатайству следствия продлил срок содержания Д. Никандрова в СИЗО до 19 мая.

Д. Никандров и А. Ламонов признали вину и заключили сделку со следствием. В отношении них расследование завершено, обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела.

Уголовное дело в отношении М. Максименко было выделено в отдельное производство. Мосгорсуд 20 апреля признал его виновным в получении двух взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн руб., а также лишил специального звания полковника.